北京聞風：密織安全網 內地加快設金融穩定立法 ／文：鍾鳴九

央行指出，目前內地涉及金融穩定的法律制度仍缺乏整體設計和跨行業跨部門的統籌安排，觀察人士認為，在國內外複雜局勢下，內地經濟面臨預期轉弱壓力，而經濟下行易催生金融腐敗，一些涉及虛擬貨幣的新型金融犯罪也易落入灰色地帶，以良法善治織密金融安全網顯得尤為必要。

專家稱立法可助穩定增長

不過，金融穩定立法並非一項救急的工作。復旦大學中國研究院副研究員劉典對筆者指出，經過近幾年調整，目前內地金融體系底盤穩健，房地產領域及互聯網金融等新興領域的發展維持在健康水平線上。金融穩定法的適時出台，更多是為穩增長發揮積極作用。

為壓實各方責任、形成維護金融穩定的合力，意見稿首次明確國家金融穩定發展統籌協調機制（國務院金融委）職責，並提出提高地方政府和金融機構股東相關責任。分析人士指出，國務院金融委主要關注防範系統性金融風險，而地方政府則更關注當地經濟發展，在金融機構准入上存在門檻偏寬鬆等問題，未來應設法保持微妙平衡。

劉典指出，目前內地金融市場已進入需兼顧安全與發展的新階段。現階段是以規範為主、以規範促發展，當問題得到一定解決後，政策將進一步調整，反過頭來以發展促規範。金融穩定法作為內地金融穩定的核心法律，為未來整治金融安全提供法律依據，其中針對監管責任主體和地方政府的責任認定，與過去幾年暴露的問題形成直接對應，例如地方債問題、金融機構監管套利問題等，未來將有的放矢地形成新舉措。

意見稿倡設金融穩定保障基金

值得注意的是，意見稿提出建立金融穩定保障基金，並明確該基金由向金融機構、金融基礎設施等主體籌集的資金以及國務院規定的其他資金組成。

以美國有序清算基金、歐盟單一處置基金等為代表，主要發達經濟體在2008年金融危機期間均探索建立類似功能基金。金融業內人士預計，通過市場化方式形成政府與機構力量的有效配合，金融穩定保障基金將對內地資本市場釋放強心劑作用；另一方面，區別於銀行業的存款保險制度、保險業的保險保障基金、信託業的信託保障基金，該基金從整體出發，能實現跨行業風險防範與處置。

央行稱，下一步將充分吸收社會各界反饋的意見建議，推動金融穩定法早日出台。另據筆者了解，針對金融消費者權益保護等立法建設存在短板的領域，內地也將加快立法腳步。

文：鍾鳴九