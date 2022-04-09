「上面指令是死命令」 居委書記壓力爆煲欲辭職

黃浦區五里橋街道海悅居民區的書記馬勝燁，在微信公號發表〈致海悅居民〉，提到一系列問題，「居民封控這麼久，除了發放一次食材禮包後，啥也沒有，面對居民的責問，該怎麼回答，我們不知道」；「3月15日被召集起來住在居委，二十多天不能洗澡，不能回家，不能看父母不能看孩子，每天睡個幾小時，什麼時候是個頭，我們不知道」。

「我們唯一知道的是，一定要安撫好社工情緒，安撫好居民情緒，上面的指令，是死命令，必須要執行」。據中青報，文章發出後，居民紛留言挽留。海悅社區昨照常做核酸篩查，馬勝燁照常工作，表態「疫情沒結束，我不會離開」。

「4000人基本保障壓8居委身上」

浦東新區昌里花園居民區的書記吳穎川，前日發表公開信〈春天快來了〉，訴說工作任務難以承擔：「現在的形勢，讓我感到力不從心了。整整四千多人的基本保障全部壓在居委8個人身上」、「每天工作時長超過16個小時，凌晨核查、排摸異常混管是常態……每天無數個的電話，面對1847戶居民的各種訴求，我們無力承擔和回答」。

（新冠疫情）