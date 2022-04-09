小區封控買菜難 風投女王求進麵包群

徐新是中國著名的風險投資家，曾投資過網易、永輝超市、京東、叮咚買菜和美團等眾多知名公司。前日，一張聊天截圖在網上流傳，徐新為團購牛奶麵包，向他人詢問「請問哪位鄰居能把我拉到團子麵包群？我們家人多，需要麵包和牛奶，謝謝哦！」隨後徐新在朋友圈回應，表示兒子帶同學來家玩，家裏住了12個人，所以才參加社區團購，麵包牛奶問題已經解決。

對於居民買菜難面臨斷糧等問題，上海市政府前日宣布，支持保供企業在全國統籌調配資源，引進新的保供人員，允許非涉疫原因被封在小區的快遞小哥，重返崗位。

阿里旗下新增保供人員3000

《科創板日報》昨報道指，阿里巴巴旗下餓了麼、盒馬、菜鳥等企業，已組織符合條件的本地人員重返保供崗位，並從外地調集增援力量，近期將新增保供人員3000人。京東到家上線「生鮮套餐」，物流專車送藥、送生鮮食品；拼多多也已上線「48小時保供套餐」。

第一財經引述盒馬相關人員指，有區政府已同意提供公園作為露營基地，幫助企業緩解快遞小哥的住宿難題，公司將提供帳篷和睡袋。美團外賣、美團酒店也在為更多無法返回住宿的騎手，提供免費酒店住宿。

（新冠疫情）