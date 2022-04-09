滬應隔盡隔 近30萬人被落實管控 13萬染疫僅1重症 專家撰文籲居家隔離

上海前日新增2.1萬宗個案，超過2萬宗是無症狀感染。至今累計逾13萬人染疫，只有一人屬重症；超過九成都是無症狀感染。目前全市有逾4000患者在院治療，「處於醫學觀察」的無症狀者有12萬人。按照「應隔盡隔」的要求，與無症狀者相關的密切接觸及次密接者，也要隔離。

截至昨早，全市排查了超過18萬名密接者，以及在滬11萬「密接的密接」，總數近30萬人「均已落實管控」。密接者主要在當地酒店安置，另有一部分轉運至浙江、江蘇。其中浙江將承接3萬人。

江蘇設服務上海方艙

為接收感染者，據中新網及新華社，上海正加快方艙醫院建設，已建成和正在建設的方艙達到42個，目前約3.8萬張牀位已交付投用。在上海國家會展中心的最大方艙醫院，計劃周六（9日）起分批交付，預計可提供5萬張牀位。江蘇首個服務上海的方艙醫院昨日在蘇州開艙，為感染者提供800個牀位。

不過近日上海又出現要求居家隔離的呼聲，網上一度出現倡議書。上海市第二軍醫大學附屬長征醫院副院長繆曉輝昨發表文章，引用中國疾控中心周脈耕團隊研究，指新冠疫情爆發3個月內，武漢及中國其他地區的額外死亡率情况（非新冠病毒直接死亡人數與沒有新冠疫情的同期比較下，新增的死亡率），慢性病的死亡率增加21%，糖尿病死亡率增加 83%，自殺死亡率增加66%。

他指出，上海醫療資源擠兌嚴重，估算因全面封控後額外增加的糖尿病死亡人數，可能超過2000。而其他急慢性傳染病額外死亡人數，亦不能忽略。

專家促考慮封閉帶來次生災害

「我非常建議相關專家們閱讀這篇論文，關注額外死亡的概念及相關數據」，繆說。他指出，讓符合條件的感染者居家隔離，對於Omicron感染而言，應作為優選，以減少醫療擠兌。「需要多少方艙牀位才能滿足需求？按目前勢頭，方艙醫院的建設速度，完全跟不上、也不可能跟得上感染者增加的速度」。

繆曉輝還對「封城」提出質疑。他指出，上海3月28日起劃江封城，現在政策持續時間已大大超出Omicron潛伏期，但目前單日仍有2萬新增感染，一些小區封控超過1個月，仍然每天有新增感染，「這些新增感染者何來？建議就此做深入的流行病學調查研究」。他還呼籲，要慎重看待「背水一戰」和「破釜沉舟」的必要性和代價；必須考慮封閉期間的各種次生災害，「不能一直用老辦法解決新問題」。

吳尊友：連續4輪檢測料半月社會面清零

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友前晚在微博發文，表示上海這波疫情感染者數量大，分佈廣，要及時控制的難度非常大；如果在2至3天內完成一輪全員檢測，並連續展開3至4輪檢測，理論上10至14天能實現社會面清零。上海當局昨宣布，今日在全市範圍內以居住小區為單位，開展一次抗原檢測。

（新冠疫情）

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