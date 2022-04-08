公開21項機密外交支出 陳水扁：曾給王丹20萬美元

盼證清白 另提餽贈施明德

陳水扁於2000至2008年任台灣總統。據《聯合報》、中央社等報道，因國務機要費纏訟逾15年的陳水扁，昨日公布國務機要費21項支出，共涉1.33億元（新台幣，下同，約3600萬港元）。陳說，他被起訴貪污1.453億元（約4000萬港元），「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。陳水扁又稱，曾以「國務機要費」餽贈民進黨前主席施明德及捐助施明德講座基金會450萬元（約122萬港元），另資助旅美的王丹20萬美元。

陳水扁透露，王丹過去有接受台國安局資助，「後來停掉，因此請他幫忙」。他答應給20萬美元，一年10萬，因美國法律禁接受外國政府資助，他為幫王丹，不知找了多少人幫忙。王丹在高院秘密庭審時，也承認有收到20萬美元。

施明德回應稱，陳水扁之前說的好像是私人贊助，沒講是國務機要費；錢的來去、誰經手，他的帳目一向都很清楚。

當局：了解違保外就醫規定否

王丹昨日未有回應。據2011年4月中央社等台媒報道，台高院審理陳水扁國務機要費案，當年4月15日首度傳喚王丹。王丹承認先後兩次收到陳水扁匯款，每次20萬美元，共收到40萬美元，但不確定是否來自國務機要費。王丹後來發聲明稱報道不實。

陳水扁等人所涉國務機要費案經歷多次判決及發回更審，台灣高等法院將於今天開庭再次審理。對於陳水扁保外就醫期間的活動，台法務部表示，已請矯正署督導台中監獄了解有無違反保外醫治相關規定。