傳擬訪台 佩洛西染疫推遲亞洲行 日媒：原4．10晤岸田後調整行程 以示支持

佩洛西（Nancy Pelosi）的發言人韓米爾（Drew Hammill）周四在Twitter表示，佩洛西接到陽性檢測報告，暫無病徵，會按美國疾控中心（CDC）指引隔離；佩洛西的亞洲行程將推遲。

較早前，日本富士新聞網（FNN）昨日引述消息人士稱，佩洛西將在下周日（10日）與日本首相岸田文雄會談後，取消原定訪問韓國的行程前往台灣。報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭後，台海局勢成為矚目焦點。美國政府為表明對台支持，緊急決定調整行程。佩洛西辦公室回應台灣「聯合報」表示，依照慣例，不會在出訪前證實或否認相關消息。台外交部表示，會在適當時候對外說明。

佩洛西若訪台，將是1997年後第二名訪台的美眾院議長。1997年時任眾院議長金里奇（Newt Gingrich）率團訪台，會晤台灣時任總統李登輝。

倘訪台 京：將採堅決有力措施

佩洛西確診消息公布前，在昨日例行記者會，中國外交部新聞發言人趙立堅以4個「嚴重」回應訪台消息，稱佩洛西若訪台，將嚴重違反一中原則和「中美三個聯合公報」規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號；中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。趙又警告，倘美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據新華社報道，國台辦發言人馬曉光表示，「對『台獨』分裂行徑和美方損害我核心利益的錯誤言行，我們絕不姑息。我們正告民進黨當局，立即停止勾結外部勢力謀『獨』的任何企圖，一切罪行必遭清算」。

另邊廂，六四學生領袖、台立法院人權促進會秘書長吾爾開希昨表示，去年9月曾在美國拜會佩洛西，並轉達立法院長游錫堃等人的邀請，當時佩洛西表示會促成訪台行程。吾爾開希說，這段時間和佩洛西的幕僚長密切聯繫，本月1日得知她的訪台計劃。他原預計將於下周一（11日）與她見面。

至於包括美參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）將於下周五（15日）訪台、眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）近期訪台等傳聞，台外交部發言人歐江安並未正面回應，稱政府一向歡迎美國會議員訪台。

歐議員團訪台5天晤蔡英文

另據台總統府披露，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」將於本月10至14日訪台，屆時將於總統蔡英文會面。

（綜合報道）

（中美角力）