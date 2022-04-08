「基改嬰」科學家賀建奎出獄 避答重啟科研否

賀建奎2018年11月26日宣布，其研究團隊利用基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰「露露」與「娜娜」在中國順利誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，引發軒然大波。學界對實驗的動機、必要性、影響、真實成效以至醫學倫理問題均提出質疑。目前未見有關於「露露」與「娜娜」下落的公開報道。

非法行醫囚3年 兩嬰下落未明

《北京青年報》 報道，深圳市羅湖區法院曾於2021年11月對一宗賀建奎為原告的民事案件做出判決，因為在2021年6月，仍在獄中的賀建奎通過配偶得知相關情况，故向法院提出訴訟請求；報道無說明該民事案內容。該判決書顯示，賀於2018年11月因涉嫌刑事犯罪被行政管制，翌年1月被刑事拘留，最終被判囚3年。

翻查資料，2019年1月，廣東省當局成立的調查組定性，賀建奎「為追逐個人名利，蓄意逃避監管」，實施國家明令禁止、以生殖為目的之人類胚胎基因編輯活動。同月，南方科技大學解除與賀的合約，終止其在校內一切教學科研活動。而法院對賀建奎的判決則是在同年12月30日，當時深圳市南山區法院一審公開宣判指，賀建奎等3名被告因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成「非法行醫」罪，賀被判監3年，罰款300萬元人民幣。