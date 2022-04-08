防疫員「憂傳染」殺犬 民間發起寵物自救

狗主指拒助照顧 居委會稱賠償

該影片顯示，一名身穿防護衣的人拿着鐵鍬揮打一隻小狗幾下，小狗發出叫喊聲後一動不動。畫外音驚呼「要把牠打死呀，太殘忍了！」最後該犬被裝入膠袋。「看看新聞」報道，涉事居委會昨日表示，工作人員稱因該住戶是陽性，當時擔心寵物狗會傳染，又承認當時確實「考慮不是非常周全」，之後會與狗主溝通及賠償。

狗主其後在小區業主微信群中回應，因丈夫確診，自己和女兒是密切接觸者要隔離，但家中已無糧食，希望居委會協助照顧但遭拒，「想說放外面作條流浪狗也行，不餓死，有條命也好，沒想到我們走了就給打死了」。

接700求助 動保倡議14萬聯署

民間事後展開寵物自救互助行動。有志願者團體在網上發起「上海寵物互助信息登記」，收到700多個求助，包含轉移寵物、物資缺乏、無人餵養等。平台亦附有「上海寵物疫情自救指南」。有網民發起《動物保護倡議書》，呼籲相關部門停止對動物「無害化處理」，並建議寵物主人提前聯絡可寄養家庭、問清楚居委的隔離政策，並承諾遇到有人暴力對待寵物會制止。倡議書暫時收集到逾14萬個簽名。

另據《南方都市報》報道，深圳現已在光明區建立一家寵物集中託管中心，可託管300隻貓狗，用於接收被送隔離者的寵物。

（新冠疫情）