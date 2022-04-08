認物資難抵家門 滬放寬速遞上班 市民買餸靠「社區團購」 當地美兵一度缺糧

單日近2萬宗 電商配送大減

上海自3月28日起半封城，4月1日起全面封城，不少小區則在更早已開始封控。民生物資保障始終是封城難題，市政府日前承認「生活物資保供確實面臨着一些困難」。副市長陳通昨日表示，目前上海糧油儲備充足，已鎖定市外蔬菜等貨源，隨時可調運到上海，但超市、菜場在防控措施下無法正常營業，電商配送能力明顯下降，「出現生活物資難以抵達家門的現象」，正推進有關工作。陳通稱，會以「集採集配」對接超市、電商平台等企業，擴大備貨規模，覆蓋市民需求。

官方推居家團購 解封部分批發市場

為解決運力不足，市政府宣布允許住在非涉疫社區快遞，進出封控區回到工作崗位，但要每日檢測。上海正建立「保供白名單」，將批發市場、配送中心等地點，從封控狀况中解封。「上海發布公眾號」亦發布「居家抗疫團購匯總」，涵蓋蔬果、肉蛋奶等，為市民提供團購渠道。

目前上海市民主要靠「社區團購」方式買菜，由小區居民聯繫供貨商，並在小區微信群中拼單。住在松江區的市民小薛（化名）向本報表示，所在小區封了16天，居委發過一次菜，但主要還是靠社區集體購買，「比如誰家有認識農場，直接對接過來，有什麼買什麼，能買到就不錯了」。

不過部分人買餸仍然困難，包括郊區尤其是外來務工者租住的社區。一些微信互助群裏仍有市民求助，稱面臨缺菜。一名求助者稱，因為租的房子不許煮飯，一直吃即食麵，「每天只敢吃一包」，希望他人施援提供罐頭、小電飯煲、米。

路透社前日亦報道，一名美國領事館工作人員周二在領館群組發出呼籲，稱7名海軍陸戰隊員的新鮮食物已吃完，無法得到配送，只剩下真空密封的口糧，希望能為他們提供一些食物，但強調不是以官方身分行事。有領事館工作人員隨後回應，願提供物資。

物流缺人缺車 「通行證」礙通行

目前上海市內物資配送不足情况嚴重，「財新網」報道，一名生鮮電商企業人士稱，「招兼職員工很難，現在全域管控，新招的人需要拿着保供企業開的證明，向社區申請出來」，現有防疫政策下供不應求。沃爾瑪表示，因小區封閉，原先服務上海配送中心和倉庫的員工近一半無法上班。

提供團購服務的農產品合作社，也面臨司機、車輛不足。一名浦東惠南鎮的菜農，聯合周邊幾家大棚提供蔬菜團購，由於無通行證，只能委託第三方公司有通行證的司機配送。他稱在「貨拉拉」等多個貨運平台嘗試發單，都沒有人接，「很多騎手沒有通行證，過不來」。沃爾瑪方面表示，因擔心回到小區就會被封控，許多司機3月底已睡在車裏，保證每日出車。

明報記者

（新冠疫情）

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