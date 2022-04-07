美准對台近億美元軍售 保防空戰力 派員赴台技術支援愛國者系統 京揚言反制

美：不改地區基本軍事平衡

美國之音報道，美國國防部國防安全合作局周二在一份聲明中說，這項對台軍售案包括提供愛國者防空系統的訓練、策劃、部署、操作、維護，並提供相關設備、零部件和後勤支援，稱相關軍售案將有助於維持接受方的導彈部署密度、確保防空系統的備戰狀態；接受方將利用這項能力遏阻地區威脅、強化本土防禦。聲明說，這項軍售不會改變地區的基本軍事平衡。

拜登任內三軍售 台：誠摯感謝

中央社昨引述台灣總統府發言人張惇涵在一份聲明中稱，這是拜登政府上任後批准的第三項對台軍事案，台灣政府對此表達「誠摯感謝」，稱此舉再次展現美國政府持續落實《台灣關係法》和「六項保證」中對台灣的安全承諾，台灣也會持續展現自我防衛的決心。台國防部及外交部也對此次軍售表示感謝。台國防部稱，這次軍售案可望在一個月後正式生效。

和今年2月總額達1億美元的軍售案不同，當時軍售主要是愛國者導彈工程勤務及導彈效能鑑測計劃的設備與服務，此次則是派遣專業人員赴台提供技術支援。

中國外交部新聞發言人趙立堅昨在例行記者會上稱，美國向台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八‧一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。「中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」趙立堅表示，美方應撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

此前，在2月初美對台軍售案中，外交部曾回應會「必將採取正當有力措施」，隨後對長期參與美對台軍售的美軍工企業雷神公司（Raytheon Company）和洛克希德‧馬丁公司（LMT）實施反制。

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨亦應詢表示，美方應停止在涉台問題上玩火。他又指出，民進黨當局企圖「以武拒統」，拿台灣同胞血汗錢購買武器，謀取政治私利，只會把台灣同胞一步步推向火坑。

（綜合報道）