防疫影響播種 官媒：春耕「保衛戰」打響

【明報專訊】內地此波疫情恰逢春季播種的重要季節，由於當局採取嚴格的清零政策，導致肥料及種子短缺問題進一步惡化，影響播種。不過，近日包括黑龍江省在內，多個部門聯合下發疫情期間做好化肥等農業生產資料運輸保障的通知，官媒稱一場春耕「保衛戰」已經打響。
FT：東北封村抗疫 1/3農民缺種子肥料
英國《金融時報》報道，根據官方數據，在此波疫情中，吉林、遼寧及黑龍江省多採封村抗疫的模式，有多達1/3的農民沒有足夠種子、種苗、肥料等原料能用來生產農產品。而這3省在中國穀物產量的佔比超過20%。吉林省政府透露，3月底約1/3農民沒有足夠肥料，距離春耕時間僅剩3周。河北省肥料生產巨擘根力多高層透露，無論出貨或採購都面臨許多困難，整個產業都有類似問題，許多小型業者已暫停運作。
3月以來，東北三省多地出現疫情，導致肥料和種子積壓。新華社報道，黑龍江省供銷社旗下倍豐集團的7萬噸化肥積壓在營口港，近日在各方努力下，每日化肥裝運量已破萬噸，工人也在加班，保證化肥發運。另吉林省延吉市朝陽川鎮太東村村民丁學祥表示，在農業部門協調下，春耕生產所需的300袋化肥和400公斤水稻種子這幾天已相繼運到。遼寧省盤錦市盤山縣太平凱地農機服務專業合作社理事長郭凱亦稱，其訂購的1.5萬公斤水稻種子也陸續到貨。報道稱，當前東北春耕生產陸續展開，各地邊防疫邊生產，確保不誤農時。