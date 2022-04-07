防疫影響播種 官媒：春耕「保衛戰」打響

FT：東北封村抗疫 1/3農民缺種子肥料

英國《金融時報》報道，根據官方數據，在此波疫情中，吉林、遼寧及黑龍江省多採封村抗疫的模式，有多達1/3的農民沒有足夠種子、種苗、肥料等原料能用來生產農產品。而這3省在中國穀物產量的佔比超過20%。吉林省政府透露，3月底約1/3農民沒有足夠肥料，距離春耕時間僅剩3周。河北省肥料生產巨擘根力多高層透露，無論出貨或採購都面臨許多困難，整個產業都有類似問題，許多小型業者已暫停運作。

3月以來，東北三省多地出現疫情，導致肥料和種子積壓。新華社報道，黑龍江省供銷社旗下倍豐集團的7萬噸化肥積壓在營口港，近日在各方努力下，每日化肥裝運量已破萬噸，工人也在加班，保證化肥發運。另吉林省延吉市朝陽川鎮太東村村民丁學祥表示，在農業部門協調下，春耕生產所需的300袋化肥和400公斤水稻種子這幾天已相繼運到。遼寧省盤錦市盤山縣太平凱地農機服務專業合作社理事長郭凱亦稱，其訂購的1.5萬公斤水稻種子也陸續到貨。報道稱，當前東北春耕生產陸續展開，各地邊防疫邊生產，確保不誤農時。

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