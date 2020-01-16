滬再檢測 居委書記哭稱「崩潰邊緣」 官媒籲為前線減負 張伯禮：要克服「防疫過度」錯誤認識

國家會展改建方艙 蘇浙收滬密接者

上海周二新增311宗本土確診，無症狀感染個案有16,766宗。當局昨天再做核酸或抗原檢測。在檢測完成前，全市繼續實行「分區管控」。為了滿足「應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」的要求，上海市委書記李強昨在防疫工作會議上強調，要超常規加速方艙醫院建設和集中隔離房源籌措。目前上海已決定將舉辦進博會的國家會展中心，改建為方艙醫院，將提供4萬張牀位，是中國已建的最大方艙醫院。另外，上海有13萬名密切接觸者接受管控，臨近的江蘇、浙江將提供6萬間隔離房，用於接收轉移隔離的密接者。

「動態清零」總方針下，上海一線基層工作人員及社區管理壓力大。近日一名居委書記與小區一名女護士的電話錄音在網上熱傳，事緣護士向小區的居委書記表示，受醫院急召需要返崗。該名居委書記在對話中數度啜泣，「我可以放你出去，但是出事怎麼辦？」「純粹是為了工作才可以出去明白嗎？我也處在崩潰的邊緣……」

護士表示可以住在醫院，書記表示：「你住醫院，家裏怎麼照顧？我為什麼讓你返崗，就是想讓你出去後，給家裏帶點東西回來。不然的話都沒有機會買東西，你現在可以幫樓裏其他的（人）也買點東西……我們小區崩潰了你知道嗎？」官方傳媒亦有轉載錄音，澎湃新聞指，涉事書記為虹口區香港麗園小區的居委書記劉苗。

近期有關基層一線壓力巨大的消息不斷，上海市委機關報《解放日報》昨日發表文章，指上海疫情正處在關鍵時期，「尤其需要各級黨員領導幹部挺身而出」，對基層一線的同志，更要切實尊重、切實呵護，不能讓他們流汗又流淚。「要求各級領導幹部擔當有為，為基層減負、為基層分憂、為基層增能」。

居民：做核酸當放風

不但一線基層疲於奔命，被封多日的小區居民也稱，不知道「什麼時候是盡頭」。家住閔行區的居民小梁（化名）向本報表示，昨天小區派發新一批物資，有蔬果、雞翼等食物和連花清瘟膠囊。她稱，「現在只有做核酸、拿物資能出門，（早上）做核酸當放風」。小梁說，目前感到當前「有好多不確定性」，「無一個政策預期，一天一個樣，怎麼去應對？無辦法，好多東西都是等」，「就連能不能下樓，都要親自問了才知道」。

中國工程院院士張伯禮昨表示，上海要在盡量短的時間內，控制疫情蔓延發展，尤其要克服「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，堅決果斷採取中央統一部署，加強一線指揮，齊心協力戰勝疫情反彈。

明報記者

（新冠疫情）

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