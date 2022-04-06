清明節連假祭掃人數減七成 多地軍民拜祭烈士

《解放軍報》及新華社報道，在革命老區瑞金，武警江西總隊組織官兵代表前往紅軍烈士紀念塔，祭奠緬懷英勇犧牲的紅軍烈士。駐紮昆明的第75集團軍某旅組織官兵到駐地烈士紀念園，開展「緬懷革命先烈，奮進強軍征程」系列活動。新疆阿里軍分區普蘭邊防連官兵來到「進藏先遣連」舊址開展祭奠先烈活動，重溫歷史故事，汲取初心力量。《新華日報》消息，在南京雨花台烈士陵園，則舉辦雨花英烈雲祭掃活動。活動由烈士陵園人員代人們向犧牲在雨花台不同身分、不同階層的代表組成的烈士就義群雕處，獻上花環，並鞠躬、哀思。

官媒批紙紮防疫用品屬惡意消費

每逢清明，各種祭品開始銷售，除傳統的「金元寶」、「紙錢」外，更有商家把「創意」的腦筋動到了防疫物品上，今年還出現了紙紮防疫用品口罩、疫苗等產品。官媒《本月談》微信公衆號對此刊文提出批評，稱這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。文章稱：「隨着文明的進步和發展，我們不斷推進綠色、文明的殯葬新風尚，讓清明回歸到慎終追遠的本質」。