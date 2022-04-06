美軍：護台承諾不能鬆懈 台學者：美似推動武統

帕帕羅（Samuel J. Paparo）與多位來自印太區域國家的駐美記者座談時說，中國密切關注俄烏情勢，試圖從中借鏡學習。他說，要看他們學到多少，但北京將依此做調整，積極提升軍力。中央社報道，帕帕羅認為很難預測解放軍攻台時間，稱若台海爆發戰爭，要靠全面性努力才能在戰場上從頭到尾防禦，包括一開始的台灣海峽，再到海岸線、一道道山口。他說，台灣必須把自己變成難以鎖定的動態軍隊，必要情况下要能出動整體社會一起加入防禦作戰。

日防長稱華強化軍備令國際擔憂

另共同社報道，有關中國強化軍備及頻繁活動，日本防衛大臣岸信夫在周一專訪中稱，「這是國際社會的強烈擔憂」。考慮到台灣可能發生事態，他說，國際社會有必要在支援烏克蘭和經濟制裁方面合作，表明以武力改變現狀將付出高昂代價。

不過，台灣大學政治學系教授石之瑜在中評社發表專論指出，俄烏戰爭的教訓，讓美國看到台灣更具戰略角色的潛力，他認為「武統台灣雖還不是中國的政策，卻似乎是美國在推動的政策」。所以，推論美國各種鼓勵台灣「主權獨立」的戰術都將會上場。他指出，因為武統才能使解放軍陷在台灣，因為解放軍比俄軍更不能傷及無辜，在面對有效抵抗時更加難推進。