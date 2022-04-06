被指發表涉疫不當言論 遼寧官媒主播遭停職

囑瀋陽皇姑區要小心「不能說原因」

綜合中國播音主持網、搜狐網等內地媒體報道，朱霞3月30日在個人網絡直播平台直播時，有網民問到瀋陽皇姑區的防疫情况時，朱霞說：「皇姑區的朋友最近一定要非常的小心，做好個人防護，因為有些原因不能說。」她又繼續呼籲，「你們請聽我說，聽我說，我說不出為何，緣故和原因。你們聽我的話就對了」，「這個『皇姑區』，但這個區域的朋友一定要多加小心，明白嗎？」。

在朱霞直播事件發生前的3月27日，瀋陽新增70宗陽性感染者，其中最多的皇姑區有29宗。目前瀋陽市的疫情仍在持續，就在4月3日，皇姑區還決定要求全區全員核酸檢測。至前日瀋陽新增46宗本土無症狀感染者中，皇姑區亦佔2宗。

朱霞直播之後，不少網民指摘瀋陽當局可能在防疫信息方面對民衆有所隱瞞，事件引發熱議。自媒體「四斤」刊文稱，朱霞告訴大家這個地方疫情很嚴重，「嚴重」的理由和原因卻不能說。「一個不能說的原因」，這話「像不像小報的營銷號說的話？」

直播後網民指摘當局隱瞞

遼寧廣播電視集團（台）都市頻道上周五（1日）就事件作出調查處理決定，網上流傳的處理決定文件顯示，暫停朱霞主持、採訪各項工作，免去朱霞頻道播音管理部負責人職務，並就此事進行通報批評，暫停朱霞新媒體帳號更新等。

遼寧台的另一份通報文件稱，遼（寧）台是省委和省政府的喉舌，播音員、主持人的言行不僅代表個人形象，更代表黨的媒體形象。集團黨委要求播音員、主持人深刻汲取此次宣傳事故教訓，舉一反三，引以為戒，自省自查，謹言慎行。都市頻道也要求全體主持人疫情期間，不得進行帶貨直播、不得發表涉疫言論。有關文件同時顯示，都市頻道責成朱霞作出深刻檢查與反思，頻道視反思情况及後續落實情况，保留進一步追究其責任的權利。

朱霞在內地抖音平台擁有180餘萬粉絲，目前帳號「我是朱霞」仍存在，但涉事短片已刪除，最早的更新短片是一個星期前的短片。