推親子方艙 准陰性家長陪確診孩隔離

醫院稱因「人道主義」 需知曉風險

《新民晚報》報道，上海新國博中心方艙W區域5個場館設有6600個牀位，前晚起接收病人，其中核酸檢測陽性兒童及其家庭成員，將被收治在專門開闢有近千張牀位的W2區，由上海第十人民醫院和兒童醫學中心聯合保障，是上海首次開設「親子方艙」。截至昨晨8時，該病區已接收家庭共177人，其中染疫兒童佔89人。「第一財經」引述上海兒童醫學中心相關負責人表示，據目前收治情况，家長八成以上是陽性，對他們會採取「同收同治」；至於小部分核酸檢測陰性又不願意和孩子分離的家長，從「人道主義」角度考慮，在家長充分知曉風險的前提下，該中心會做出相應安排。

不過，社會上存在不能讓7歲以下兒童離開家長單獨隔離的訴求，有家長甚至希望被感染，以跟孩子一起隔離。微信公號「中國兒童友好社區」昨日刊出負責人周惟彥的4點建議，包括家長准許在公衛中心陪同照護7歲以下患兒；6個月以下嬰兒，母嬰都不該分離等。

上海市官員前晚在記者會上說，倘家長同樣染疫，方可跟子女一起在兒童區域接受觀察治療。

（新冠疫情）