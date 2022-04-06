滬無症狀首破萬 專家：挖出潛在感染 孫春蘭促以堅決態度 應檢盡檢應收盡收

上海昨新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，「澎湃新聞」報道，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝透露，4日，上海市新增的本土確診病例中，14例在閉環隔離管控中發現，250例在相關風險人群核酸篩查中發現，4例為無症狀感染者轉確診。13086例無症狀感染者中，12592例在閉環隔離管控中發現，494例在相關風險人群核酸篩查中發現。上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝說，無症狀感染增加，與連日滾動篩查的結果有關。「上觀新聞」引述復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰教授稱，感染者人數攀升高位，主要是實現「應檢盡檢」，這將潛在無症狀感染者都「挖」了出來，呼籲民眾不必恐慌。

核酸採樣破2500萬人

對於4日上海開展的一次大規模的核酸檢測，吳乾渝表示，「這對於排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延非常重要」。他強調要堅持動態清零總方針不猶豫不動搖，會不斷優化防控措施，努力用最短時間實現社會面清零目標。「上海發布」消息，本輪全市核酸採樣工作總體平穩有序。截至昨日（5日）上午8時，共採樣2566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其餘樣本還在檢測中。由於本輪多採取多混一的採樣方式，若發現結果異常樣本，需對樣本中包含的人員上門單採單檢。目前正在對混採管結果異常涉及的相關人員進行覆採覆檢。覆檢完成後，將加快轉運隔離工作，應收盡收、應隔盡隔。

專家：動態清零對居家隔離高自律要求

但對於無症狀感染激增，會否採取「居家隔離」的方法，當局昨日則沒有回應。「看看新聞」昨引述上海市重大傳染病和生物安全研究院副院長謝幼華表示，居家隔離在理論上是可以的，但實際上會面臨很多問題。首先內地實行動態清零政策，對居家隔離的感染者提出很高的自律要求。其次居家隔離可能會造成同住人包括老人、兒童交叉感染。第三，感染者生活垃圾需要特殊化專業處理。第四，由於居住條件限制，有的樓棟的氣道和糞道可能有問題，存在氣溶膠傳播的可能性。

孫春蘭要求提升混管檢測追陽效率

孫春蘭4日至5日續在上海調研指導疫情防控工作，「上海發布」報道，4日傍晚，孫春蘭來到上海市疾控中心，察看全員核酸檢測分時進度，又與多區負責人視像連線，要求「快」字當頭，提升混管追陽效率。昨日孫春蘭又視察防疫配套設施推進情况，指出上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，集中隔離用房準備和方艙醫院建設是當前的重中之重，強調要按照黨中央、國務院決策部署，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。上海市委書記李強，昨則檢查方艙醫院建設和生活物資保供情况。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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