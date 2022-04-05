山東研究生抗議控疫封校遭開除 曾校內舉牌遭公安處罰 稱將捍衛自己權益

因應疫情變化，內地多地頻頻作出封城、封社區、封校等防疫舉措。坐落在山東煙台市的省屬大學魯東大學，近期因學生抗議封校被開除而引發關注。

據網上流出的魯東大學文件「關於給予孫健同學開除學籍處分的決定」，歷史文化學院中國史研究生孫健3月27日在校內舉牌行走，「公然反對和抵制校園封閉管理和全員核酸檢測的有關規定」，嚴重擾亂校園秩序，被公安機關強制帶離，受到警告處罰。

校方指孫健發表對國家防疫不實言論

這份文件稱，孫健從去年12月就開始在微信的個人公眾號上發表對國家、山東省、煙台市和學校疫情防控措施的「不實和不當言論」，經多次批評教育仍拒不改正。3月28日從公安機關接回校內隔離期間，孫健繼續透過抖音、微博、微信發布他在校內舉牌的影片及相關言論。

文件表示，孫健「嚴重違反了國家法律法規和校規校紀」，依多項有關規定，結合山東、煙台「從嚴從重從快依法打擊涉疫情防控違法犯罪行為的相關規定和精神」，決定給予孫健開除學籍處分。孫健可在決定書送達10天內提出申訴。

孫去年曾發文批校方封校如「看守所」

去年12月24日，孫健在其微信公眾號上發表「致魯東大學領導們的公開信」信中，他不認同一切以防疫為馬首的做法，因為這種方式給學生的生活造成了極大不便，並質疑「在煙台沒有疫情的情况之下，為何不能讓學生自由的進出校門」，其他當地的大型機關或企業也沒有這樣限制自己的員工。他感覺自己上的不是一所大學，而是「魯東看守所」。

開除孫健的決定在微博上引發討論，不少人認為開除的依據不足，也認為孫健提出不同意見的代價慘重。上海復旦教授羅書華昨日呼籲，魯東大學應盡快撤銷開除孫健同學的決定，不過，呼籲書很快在網絡被刪除。

在處分文件簽署的3月31日當天，孫健在個人社交平台作出回應。孫健說，將堅決捍衛自己的權益，「我贏面可能不大，但，我就是讓大家明白，你我到底誰野蠻誰文明！」