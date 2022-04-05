邢台南和無疫情照「封城」

澎湃新聞昨報道，河北邢台市南和區上周六發布《關於實施全域封控管理的公告》，稱經研究決定實施全域封控，以保障全區居民群眾生命安全和身體健康。封控時間自4月2日下午1時始，解封時間另行通知，此次封控範圍包括全區所有鄉鎮、村莊、居民小區、企業、市場經營單位等。

上周六起封控 解封「另行通知」

《公告》又表示，封控期間，除持有工作證明參與封控、核酸檢測、交通管控、應急處置工作人員，以及水電氣暖和通信等城市運轉保障行業外，域內所有經營場所一律暫停營業，其餘人員嚴格在現居住地保持靜止，避免外出。

與其他地方因出現嚴重本土疫情而封城不同，邢台南和區目前並未發現本土確診病例、疑似病例和無症狀感染者。《公告》指，「本次封控管理是為全員核酸檢測工作做好準備，請廣大居民積極配合，不恐慌、不造謠、不信謠、不傳謠。對不服從封控管理、擾亂秩序、偽造信息或惡意傳播不實圖片、視頻（影片）和言論的，一律依法依規處理；造成嚴重社會影響的，將依法從嚴追究相關法律責任。」

網民質疑過度防疫濫權懶政

此事引發網絡熱議，微博有網民認為，在未有疫情下，南和區此舉有過度防疫的嫌疑；也有網民指當局是濫權懶政；另有網民指出，與南和區相鄰的邯鄲市雞澤縣感染個案，南和區的「全域封閉」無非是擔心潛在的陽性病例。

數日前，官媒《半月談》刊發評論文章指，在沒有疫情也要大規模做核酸、多輪核酸都是陰性還要求全域天天做……其必要性讓人懷疑，期待改善核酸檢測方案，儘量減少對老百姓工作和生活的影響。

（新冠疫情）