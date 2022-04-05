軍隊進駐 上海2600萬人全民強檢 民眾悉心扮裝 網民：︁維持「都市人」體面

上海增9006陽性個案

上海市衛健委昨通報，該市前日新增本土確診425宗和無症狀感染者8581宗，為盡快遏制新冠疫情擴散蔓延，盡早實現「社會面動態清零」，根據前期核酸篩查情况，昨在全市範圍內開展核酸檢測，要求「不漏一戶、不落一人」。

央視報道，副總理孫春蘭昨天在上海察看疫情防控和核酸檢測等工作，她表示，要努力用最短時間實現「社會面清零」目標，開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗。孫春蘭指出，上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，全國多省市力量資源馳援上海。

從昨日清晨開始，防疫人員即開始在各社區就位，呼叫居民聽從安排，做好自身防護，保持距離排隊等待核酸檢測。據微博等社交網站信息，昨日檢測大致順利，居民一早就在各小區或公眾場所外排隊等候。不少將自己扮成超人、魔法師或身穿古裝、婚紗等還有小朋友身穿卡通恐龍衣具接受醫務人員檢測，網民指「儀式感滿滿」。

有人抱怨等太耐 有人打尖 有人除口罩抽煙

不過亦有不少人抱怨等候檢測的時間太長，有市民表示，自己預約的時間是上午7點，但等了3小時才等到檢測。亦有市民投訴，稱在檢測期間不斷有人「打尖」插隊，甚至有人除下口罩抽煙，被防疫人員提醒後，轉頭又繼續抽。

在檢測前一晚，即有上海網民稱要化好妝再下去做核酸，昨日有不少網民還貼出認真準備落樓去做核酸的照片，包括一大堆化妝品、西裝等。網上則傳出一段短片，有社區人員通過廣播大叫：「下來做核酸了，是上海醫生，不用化妝。」對此，有內地網民評論指，這是上海人「最後的倔強」，也是他們對「日常生活」的捍衛，他們當然在節節敗退，開始吃大白菜，咖啡也斷供了，但是他們依然想維持一種「都市人」的體面。

新華社報道，為應對本次的檢測，解放軍前晚急從陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位，抽調2000餘人搭軍用運輸機進入上海。前期則有逾萬名從全國多省支援上海的醫療人員已抵達，其中部分醫療隊已入駐方艙醫院，準備接收新冠輕症患者和無症狀感染者。

上海市公安局副局長張亞宏昨稱，上海警方啟動社會面最高等級勤務，5萬公安民警全員上崗。他警告，對於核酸檢測應檢未檢、違反防疫規定、故意擾亂防疫秩序的人員，將秉持教育與處罰相結合的原則，對拒不改正、情節嚴重的，公安機關將依法予以相應處罰，堅決維護防疫秩序。

明報記者

（新冠疫情）

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