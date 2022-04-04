美司法部中止查耶魯華裔教授林海帆

據美國之音報道，林海帆的代表律師亞伯拉罕·瑞恩（Abraham Rein）證實，美司法部的檢察官告知了中止調查的決定，但沒有說明原因。此前，司法部在報告中，對林海帆及其他耶魯教員獲得「外部支持」信息的準確和全面性提出質疑。今年1月進行了一項內部調查後，耶魯將林海帆停職。耶魯大學是否會恢復他的教職，目前還不得而知。

林海帆在2018年當選為美國文理科學院院士和美國國家科學院院士。作為知名的幹細胞生物學家，林海帆也在上海科技大學、清華大學等兼任教職，並在2021年當選中國科學院外籍院士。

支持林海帆的耶魯大學教員，認為該案是美國司法部「中國行動計劃」的一部分。特朗普政府時期啟動的「中國行動計劃」旨在應對長期以來由中國政府發動的經濟間諜、盜竊知識產權和商業秘密等危害美國國家安全的活動。但該計劃也招來有關在美國學界引起「寒蟬效應」的批評與擔憂，另外，批評人士認為這也有「種族歧視」之嫌。

拜登政府今年2月宣布結束「中國行動計劃」，但並沒有中止在這個計劃下所展開的案件。