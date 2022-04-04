疫下難回鄉 商家推「代哭代掃墓」 民政部倡「低碳文明」網絡祭掃

多地通告「非必要勿返鄉」

內地疫情蔓延至29省市區，為了防疫，在清明節期間，包括廣東、江西、河南、雲南等多地民政部門，先後發布了清明節「非必要不要返鄉」的通知。

因多地疫情擴散阻擋了不少人歸家掃墓的腳步，於是「雲祭祀」、「代掃墓」興起。據「中新財經」報道，近日，民政部召開2022年清明節祭掃工作電視電話會議，提出大力推廣網絡祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式。

有墓園「代掃」套餐收費260元

多地民政部門也先後推出網絡祭掃等線上服務，不少地方公墓全免費代親祭掃。一些墓園也推出「雲祭奠」和有償代掃活動。如上海的一座墓園推出「雲紀念」服務，只要點擊親友姓名，即可進入紀念館，點擊虛擬祭掃，線上表達對親友的思念，還能為親友「放燈祈福」。園區還提供有償代客祭掃服務，到達現場後虔誠默哀一分鍾後，然後獻上鮮花一束、站立三鞠躬默哀。260元（人民幣，下同）的套餐，服務更豐富，還包括擦拭墓碑、點香燭、獻上大束鮮花等。

除了一些大型墓園推出的「代掃」活動，一些人還搞起了私人「代掃」。「清明節代掃墓，會哭、會叫、會鬧，在線預約」，「××地區，代掃墓、獻花、買祭品、上香」等內地，在網絡平台均可檢索得到。除了「代掃」甚至有人還可以「代哭」。有提供北京地區代祭祀服務的商家表示，他299元的收費裏，僅包括打掃、兩枝菊花、默哀、傳話、語音視像服務。「如果想要擺祭品、燒紙錢，需另外收費。祭品兩盒30元，四盒50元，燒紙錢30元起步。煙、酒、其他鮮花、食品等也需要另掏錢。」有些商家會提供代磕頭服務，但收費也較高。

對於這一現象，中國人民大學法學院教授劉俊海認為，受疫情等影響，遠隔千山萬水的親人無法親自去掃墓，委託他人代祭掃也是人之常情。另外，有償代掃也可理解。但不能隨意定價或光收費不幹活，這是違反契約精神的。