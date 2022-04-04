8省啟用輝瑞口服藥 用後住院可縮至5天

《健康時報》報道，深圳市第三醫院以每盒2300元人民幣採購了1000盒帕克斯洛維德，3月24日開始對首批新冠患者用藥，一個療程為5天。「目前來看，該藥物療效確切，但還需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精準的藥效評價。」劉磊說，帕克斯洛維德主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為避免患者病情向重症發展。此外，該藥物還可以為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為8例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該8位醫護人員均未被感染」。

國家藥監於2月11日按照藥品特別審批程序，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合進口註冊。目前，該藥物已臨時納入中國醫保支付范圍。

優先供上海吉林抗疫

目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥優先供給這兩地。劉磊表示，不止有輝瑞口服藥，輕症患者還可以用中藥，國產單克隆抗體也已獲批，帕克斯洛維德的仿製藥也在進行，所以大家盡可以放心。

（新冠疫情）