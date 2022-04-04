福田補助城中村中小微企紓困 最高1萬元

租客按封區時長 給200至800元

央視網昨報道，福田區當局表示，為加大穩企惠民紓困力度，在《深圳市福田區支持企業同心抗疫「十條」政策》的基礎上，補充制定10條政策，根據停業時長，受補助的中小微企業、個體工商戶可獲得5000至10000元（人民幣，下同）補助。此次措施簡化申請流程，申請人最快在6小時內即可拿到紓困資金。

依照措施，城中村封控管控區內受疫情防控影響停止營業的小微企業、個體工商戶提出申請，經所屬街道社區審核後，按停業時長分檔給予最高1萬元的一次過支持。城中村封控管控區內的租住人員提出申請，經所屬街道社區審核後，根據所在區域和封閉時長，按每人200至800元的標準，分級給予一次過困難補貼。

低保失業者最少補貼1000元

此外，封控管控區內「低保」（享受最低生活保障補助）及低保邊緣家庭成員、困境兒童及孤兒、孕婦、失獨老人和享受殘疾人兩項補貼對象，經所屬街道社區審核後，按每人1000元的標準給予一次過困難資助。封控管控區企業繳交社保的人員，在今年3月至5月期間，因疫情影響造成失業、停繳社保並符合申領條件的，經轄區街道審核後，按不低於每人1000元的標準給予一次過困難補貼。

紓困措施還包括，因疫情導致基本生活困難的新冠患者家庭，根據有關規定每人最高按18個月低保標準給予一次過臨時救助，每個家庭救助額度累計不超過24個月低保標準。

轄區確診感染新型冠狀病毒肺炎的工會會員職工提出申請，及時報送市職工解困濟難基金會，協助申請關愛幫扶金。

（新冠疫情）