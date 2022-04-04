嬰兒父母強制分離 上海嬰幼兒隔離點惹議

近日內地網上流傳一組嬰幼兒集中隔離的照片和短片，多名嬰幼兒擠在牀位上哭鬧，大的兩歲左右，小的僅幾個月，身旁並無父母或其他家屬陪護。截圖和短片配文顯示，該幼兒集中隔離場所是上海市公共衛生臨牀中心（金山院區），專門隔離收治低齡陽性病童。

據一名病童的母親朱女士在微博表示，她與兩歲的女兒3月26日確診後轉入同仁醫院。兩天後被分別轉運往方艙和金山區公共衛生臨牀中心隔離點，自己也沒法知道孩子的詳細情况。她提出希望陪護女兒，但未被允許。防疫人員解釋，這是政府的要求和安排，成人輕重症患者去方艙醫院，兒童去公衛中心。

「精神折磨遠大於Omicron」 家長盼隔離點公開現况

朱女士其後看到網傳的嬰幼兒隔離點短片後，稱自己非常着急，現在非常希望能將女兒接到身邊來由自己照料，如果不行，希望隔離點能公開孩子目前的情况，希望能讓孩子處於一個可以「監控」的狀態。

亦有許多同樣經歷的上海家長留言，表示自己被迫與年幼的子女分離，「我們家長群幾十個人都是類似情况，給醫生下跪苦苦哀求，打無數個投訴電話，均無用，很多家長確診期間遭受精神折磨遠遠大於Omicron帶來的」。

院方：片段為兒科病房「騰挪」過程

上海市公共衛生臨牀中心則表示，網絡流傳的內容是醫院兒科病房「騰挪」過程中的一些場景，並非「金山嬰幼兒隔離點」。目前收治在醫院的兒科患者由派駐的醫護團隊負責，病童的醫療診治和生活照料是有保證的。

（新冠疫情）