內地單日個案首破萬 上海今全市檢測

據國家衛健委官網於通報，內地前天新增本土感染個案13,146宗，其中，吉林956宗，上海438宗；新增本土無症狀感染11,691宗，其中上海7788宗，吉林3499宗。

在昨天的上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，當局決定，今日全市進行核酸檢測。據「第一財經」報道，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，當前，當局正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡早實現社會面動態清零。

同步抗原檢測

從事醫學檢測的專家劉平表示，為了做好篩查工作的組織實施，上海在市、區兩級疫情防控工作領導小組下，分別成立核酸篩查工作專班，統籌協調核酸篩查工作。在準備階段按照「採、送、檢、報」這一鏈條來設計安排。

在進行核酸檢測的同時，上海也在進行抗原檢測。吳乾渝介紹，抗原檢測是核酸檢測非常重要的補充，通過抗原檢測可以更早發現陽性感染者，盡早隔離並進行核酸復核，最大限度地實現早發現、早報告、早隔離。

上海曾在3月28日曾以黃浦江為界進行「半封城」，以執行分批核酸檢測。前天，副總理孫春蘭從吉林赴上海指導抗疫。孫春蘭強調，強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

內地自3月疫情大爆發以來，均堅持「動態清零」的防疫策略，目前，疫情已波及29個省市區。國家衞健委疾控局副局長雷正龍在上周五的發布會上稱，總的來說，近期全國大部分地區疫情形勢整體向好，也說明中國的防控措施是行之有效的。

（新冠疫情）