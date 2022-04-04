上海基層公開信 反官僚「躺平」抗疫 籲民眾互助組群 居民請命促停「運動式防疫」

微信公號「恰帕斯東風電鉆」昨日發布長篇文章，就上海抗疫防疫，在病患收治、民生保障、勞動保障等三方面，提出更多基層勞動者的視角並提出相應建議。並稱愈來愈多人的經歷證明，要堅決打贏的不是病毒，而是躺平不作為的官僚主義。而想要做到這一點，不能只期待現有的官僚體系能發揮作用。

「要打贏的不是病毒 是躺平不作為的官僚主義」

文章中列舉近日上海封城期間發生的多宗引發民眾爭議的事件，包括同濟附屬東方醫院拒絕收治本院護士致其哮喘發作身亡；醫務社工上微博為需要血透的高齡母親爭取出門遇無數限制等。而出現問題後網上都會有各種的建議，文章稱不少建議已經是許多人一遍又一遍呼告的內容，也有不少是有明確文件要求及規範的事情，但到具體落實時，卻總會見證一次又一次的推諉與拒絕落實。

文章認為，「平穩有序」只屬於上海的中上層。真正秉承「人民至上」信念的人不會總呼號着勝利，呼籲病人等底層民眾能結成互助群組，關鍵時刻共同抵御不作為的基層官僚領導，「我們要打贏的只有一場針對官僚主義的抗疫戰」。

請命促解除官職推選新屆黨政

另外，署名「季孝龍」的上海居民前晚在Twitter發出請命書表示，上海在所謂「動態清零」政策指導下，陸續執行的封控措施已接近1個月，致使百業凋敝，數名年老體弱者因缺乏及時醫療救治而殞命，高壓之下並傳出自殺事件。

他說，中央任命、非經民選認可的地方政府官員只知逢迎上層旨意，奉調行事，蔑視民意。要求「立即解除本屆政府黨政官員職務」，迅速召開上海市人民代表大會，推選新一屆黨政官員，新一屆政府官員必須在上海生活居住10年以上，「具有治理地方的情感基礎」，才能得到上海居民的基本信任。

當局禁止熱線答覆含個人意見

上海市疾防中心2日發出知通知，稱鑒於近期市民諮詢與新冠防控工作相關問題電話日漸增多，為避免不應有的誤解和爭執，要求接聽答覆口徑必須與國家和本市的防控政策一致，不得加以個人的主觀意見；答覆問題須在中心工作職責範圍內，非中心職責範圍內的問題請市民至相關部門諮詢、投訴。另外還要求指定熟悉業務的專人接聽市民熱線，其餘工作人員不得擅自接聽回覆。

此前，有上海市民投訴其在「健康云」核酸檢測結果為陰性，但又接到疾控中心電話稱檢測結果為陽性。上海疾控中心醫生朱謂萍就此接受上海科普作協的科普作家汪詰電話採訪，朱謂萍稱，根據目前調查的有限數據，就浦東地區，「我沒有覺得現在的疫情比流感更嚴重。實際上，上海感染奧密克戎（Omicron）的危重症狀患者很少」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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