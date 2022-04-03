高雄塌塔 高鐵台鐵停駛阻12萬人

《聯合報》報道，1日下午3時40分，東南水泥廠工人用吊車與機具拆除17樓高水泥高塔，突然水泥儲倉下層斷裂倒下，壓垮旁邊高壓電塔，鄰近高壓電塔亦受影響，導致供電異常，高鐵高雄左營至台南站運輸中斷。台電為搶修電塔，要求斷電，前晚6時46分起，高雄市內的台鐵新左營到楠梓間封鎖營運中斷。經搶修，台鐵前晚8時51分恢復雙線通車；高鐵亦於晚間10時40分恢復通車。

民視新聞網報道，東南水泥廠劣迹斑斑，2015至2016年，因違規達21次，遭罰400萬新台幣（約110萬港元），勒令停工。2020年4月10日，東南水泥廠一台聯結車卡在鐵軌上，造成台鐵撞上出軌。去年11月底該廠又發生工業意外，在拆除工程中，噴霧塔倒塌，壓死一名工人。

王國材昨就事件道歉，稱會請高鐵和台鐵研議向東南水泥索賠，並要求高鐵檢討應變措施。高鐵宣布其間受影響乘客可辦退票，將研議向東南水泥索償。台鐵亦致歉，承諾旅客可辦退費。