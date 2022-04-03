東航黑盒送華盛頓助提數據 中方專家：損壞嚴重 能否還原不好說

此前民航局航空安全辦公室主任朱濤稱，東航墜機事故除尋獲兩部黑盒外，還發現引擎、右側大翼翼尖殘骸等重要部件，又蒐集到4萬多件殘骸。《人民日報》旗下健康時報引述《航空知識》主編、北京航空航天大學航空專家王亞男稱，「找到黑匣子（黑盒）後還要進行數據提取和殘骸復原等工作，墜毁客機殘骸深入主要撞擊點附近地下20米，殘骸破損十分嚴重，為復原工作帶來巨大困難」。

王亞男稱，黑盒在存儲單元完整的情况下，數據很快就能被提取出來，在半個月到一個月左右就能有一個初步結論。但是目前兩個黑盒均較嚴重，能不能百分之百還原，目前還不好說。

不過路透社報道，NTSB在4月1日表示，他們正在華盛頓協助中方下載出事東航客機的CVR數據；NTSB人員及波音公司的一個小組當日亦啟程前往中國協助調查。《華盛頓郵報》2日報道，失事東航的一部黑盒已送往華盛頓，將由美方協助調取數據。

殘骸還原需時至少兩周

除黑盒外，王亞男稱第二個困難是現場殘骸的收集與分析。他表示，只有將飛機損壞的零件重新對應到飛機原來的位置上，才好確定飛機究竟是撞擊導致損壞還是此前的故障導致損壞。由於殘骸太多，以目前的情况來看，還原至少要兩周以上。

王亞男又指出，殘骸調查不一定能直接呈現事故原因，但是可以排除事故調查方向。比如此前現場調查中就沒有發現人工爆炸物的痕迹，就排除了一個調查方向，這是殘骸調查的重要意義。

東航墜毁致機上132名乘客和機組人員全部遇難。清明節臨近，澎湃新聞報道，東航事故藤縣應急處置指揮部昨發出《倡議書》，稱連日來，祭祀鮮花、投遞人員源源不斷湧入墜機現場，影響當地環境和民眾的生產生活秩序。為此他們在「藤縣融媒」微信公眾號、「今日藤縣」微信公眾號開通了網絡祭祀平台，供線上祭祀、表達哀思。

（綜合報道）

（東航空難）