孟晚舟升任華為輪值董事長

新京報旗下貝殼財經報道，3月29日，持股員工代表會和股東會進行監事會換屆選舉，郭平被選為監事會主席。孟晚舟因此遞補輪值董事長職務。這意味孟晚舟要走出自己長期負責的財經領域，開始全面擔起公司日常經營管理的重任。

華為輪值董事長制度在2018年實施，每名輪值董事長輪值時間為6個月，現在的3名輪值董事長分別是徐直軍、胡厚崑和孟晚舟。履職輪值董事長時，孟晚舟能主持公司董事會及董事會常委會，並成為該段時間內華為的「一姐」。如果孟晚舟是承接郭平的當值周期，應在2023年4月1日至9月30日履行該職。屆時也是她在華為工作的第30個年頭。

2018年12月1日，孟晚舟在加拿大溫哥華過境時遭加方拘押，近3年後，於去年9月24日獲釋返國。一個月後的10月25日，有影片顯示孟晚舟已回華為上班。

13萬持股員工 人均分紅46萬

另澎湃新聞報道，華為2日提交上海清算所的公告顯示，經公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利逾人民幣614億元。根據華為公布信息，截至去年底，員工持股計劃參與人數為超過13萬，參與人都是在職員工或退休保留人員。華為持股員工平均每人分紅約人民幣46.7萬元。