華：中歐達烏問題重要共識 歐媒：聾子對話

外交部：同認為盡快停火 外交解決

歐盟：中國應負俄烏問題特殊責任

央視報道，外交部歐洲司司長王魯彤稱，這次會晤傳達一個非常重要的信號，就是中歐要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復蘇，雙方達成很多共識，就是要用中歐關係穩定性，來共同應對現在國際上的危機，用務實合作來推動世界經濟全球化發展。雙方領導人也決定盡快舉行5個高層對話。

王魯彤表示，雙方都認為有必要盡快停火止戰，通過外交途徑來尋求問題解決，雙方也認為要盡一切努力避免大規模人道危機，還有要共同推進合作來避免產業鏈供應鏈受到阻礙，推進世界經濟復蘇。他稱，還有非常重要的共識，就是應該共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗。

《法國世界報》則以「聾子對話」來形容此次峰會。報道指歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）回避正面回答北京領導人在烏克蘭問題上做出什麼承諾的問題。米歇爾僅表示，「中國總理和主席重申了他們致力於和平與安全的願望。我們希望我們的論據被聽到了，並希望中國考慮其形象問題以及它與歐洲關係的重要性」。

峰會結束後，歐盟負責人發表一份簡短公告，強調中國應在俄烏問題上負起特殊責任，又列出提交給中方的敏感問題，如台灣和香港問題、新疆或內蒙古少數民族命運、北京對立陶宛出口的抵制，以及歐洲議會議員因支持維吾爾人而受制裁。但歐盟表示希望能夠就這些話題恢復高層對話。

德國之聲稱，峰會結束後，馮德萊恩表示：「我們就不同立場觀點開誠布公地交流。」她說，「我們希望中國即使不支持我們的制裁行動，也至少不要對其加以破壞。」