一周未露面 張文宏昨現身職稱未變

張文宏上一次出席上海市疫情發布會，是在3月25日，當時官方報道中的職稱為「上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長」。3月27日晚，上海宣布以黃浦江為界，東西側輪流封城；翌日上海衛健委主任鄔驚雷在新聞發布會中的頭銜，多了一個「疫情防控領導小組醫療救治組組長」。

稱抗原檢測非為實現清零

主張「維持生活正常化應與動態清零同樣重要」的張文宏，一周來再沒出席發布會，惹來揣測。他昨出席「2022新冠病毒抗原檢測國際研討會」，在介紹他時，眾多頭銜中仍包括「上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長」。他稱，上海啟動抗原檢測，並非為了實現清零，目的是獲得基本感染率數據，之後再通過核酸覆查，隔離一批傳染源，從而抑制傳播。

此前張力主在上海「無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活」，不過隨着上海疫情外溢傳到各省，網上針對張文宏的討伐不斷，甚至被貼上「躺平派」的標籤。

值得注意的是，鄔驚雷擔任組長的「疫情防控領導小組醫療救治組」，亦是首次出現。而上海疫情防控工作領導小組，由上海市政府直屬領導，組長是上海市委書記李強。

（新冠疫情）