孫春蘭上海督戰 促堅持動態清零 增6311宗再破紀錄 民眾聯署冀輕症居家隔離

上海疫情爆發一個月，累計超過4.2萬宗個案，並外溢至21省。一直在吉林指導抗疫的孫春蘭，昨日首次到上海調研疫情防控工作。她向上海市政府市委，轉達中共總書記習近平的關心和慰問。孫強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，把黨中央、國務院的決策部署落到實處，加緊推進「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，強力支持上海防控，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

孫春蘭又到市疾控中心調研，並實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村。她提到，要從嚴從緊加強社區管控，「保障好居民基本生活和正常就醫需求」，開展區域協查，嚴防疫情外溢。

無症狀多 專家稱有居家隔離可能

浦西目前正封城，浦東等多區仍未解封。上海前日新增6311宗個案，再破紀錄，96%是無症狀感染。自疫情爆發以來，無症狀所佔比例遠超其他省市。上海集中隔離點醫療救治組長、瑞金醫院副院長陳爾真前天表示，上海的疫情規模比武漢還要大，但疾病的嚴重性較低，在準備上、經驗上要好一些。被問到無症狀感染者數量多，未來有無可能居家隔離？他表示「這種可能性是有的」，看整個疫情情勢發展，如果無症狀感染數量太多的話，「有條件可以居家隔離」。

根據現行要求，無症狀感染者要轉運至定點醫療機構，集中隔離醫學觀察。第一財經引述疾控專家表示，無症狀者居家隔離還無法做到，「居家隔離意味着很有可能會居家傳染」。

居民稱願鄰里互助責任共擔

日前在上海浦東一小區，有居民集體簽署聯署信，信中提到若樓棟出現陽性居民，基於科學理性和人文關懷原則，在無重症徵兆的情况下居家隔離，全體居民願配合鄰居「不驅趕不強制轉運、鄰里互助、責任共擔」。據一名該小區居民指出，參加聯署的是小區其中一棟樓，別的樓棟看到後也響應，願意配合協助。「大家都認為，如果陽性就自覺呆在家，配合政府防疫、互相幫助。沒有和政府對着幹的意思，方艙牀位緊張，我們就不去佔用資源了。」不過據該居民透露，當晚陽性居民已接到疾控中心電話，會被拉走隔離，「我們簽聯名信、生死狀都沒用，政策說了算」。

金冬雁：沒必要封城 輕症送院無用

港大醫學院生物化學系教授金冬雁指出，病毒已發生很大變化，社區大部分人已接種疫苗，沒必要繼續用封城及全民核酸檢測。金表示，為成千上萬的密切接觸者找隔離場所，會帶來混亂，集中隔離亦經常發生交叉傳播，而將無症狀和輕症病人帶去醫院、方艙或隔離設施，都是做無用功，「這些人是不需要醫療照護的」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676