有院舍爆疫抬屍走 上海數據「零死」 《華爾街》：最少百人陽性 護理替工：招聘時未聞爆疫

位於浦東新區的上海市東海老年護理醫院，是上海市容量最大的老年護理中心。《華爾街日報》報道，在其他護工被接走隔離後替補的6名護工表示，他們親眼見到或聽說該院最近有幾具屍體被抬走，並稱該院至少有100名患者的新冠檢測為陽性。一名男護工表示，他的任務是為一名周一死去的男子著裝。

一晚泊6靈車 醫護感染送隔離

「我怕得要死，我說『看呀，那都是給裝屍體的』」，另一名護工則憶述，當晚醫院外泊了6輛靈柩車。另有在該院工作10多年的護工表示，護工、護士和醫生都被感染，她在上月19日與幾十名員工被帶上巴士，並在隔離酒店待了一周，之後被轉移到體育館的一個集中隔離點。

知情人士表示，院方過去兩日聘來大約40名接替的護工，但許多人事前並未被告知醫院的情况。一名曾幫助轉移屍體的護工，其後在檢測中呈陽性，並被轉移隔離。

院長辦公室未接電話 上海市未回應

東海老年護理醫院沒公布有關數據，目前未能確定這些死亡病例，是因新冠感染還是其他慢性疾病而離世。該院院長辦公室和總務的電話無人接聽；上海市政府方面未有回應。該院3月25日在微博表示，醫院從3月12日凌晨開始閉環管理，對確診病例將轉至定點醫院及時治療。但未有說明疫情。

親屬：護工隔離後 親人無人照顧

有患者親屬表示，在感染新冠的護工被隔離後，他們的親人無人照看。微博上的網民「假裝有田野」發帖稱，多間家政公司隱瞞實情，以「養老院招人，日薪500至800元（人民幣，下同），工作一到兩個月」為名，招募家政阿姨，並向每人收取1000至2000元介紹費。惟這些家政工本周一晚到達後，才發現醫院內有大量陽性患者，「半夜很多危重症老人被拉走」。

帖文稱有50名護工被困在該院，希望能趕快離開、盡快做核酸、前往隔離地點。而事件昨日有進展，醫院說接政府通知，允許護工離開。

上海擁有400萬的65歲以上長者，是中國老齡化城市之一。其中80歲以上的老年人，只有一半接種超過兩劑疫苗。

（新冠疫情）