北京聞風：雄安5周年 建設再加碼 ／文：鍾鳴九

內地智慧城市有望升級

2017年4月1日，國家級新區河北雄安新區正式設立。根據中央定位，這裏將成為北京非首都功能集中承載地、京津冀城市群重要一極、高質量高水平社會主義現代化城市。最初兩年，雄安新區以規劃為主，自2019年起進入大規模建設階段，2021年起，進入承接疏解和大規模開發建設同步推進階段。目前雄安新區「四縱三橫」高速公路和對外骨幹道路網絡全面建成，環城市外圍道路、內部骨幹路網、生態廊道、城市水系構成的城市建設「四大體系」基本成型，部分央企、高校、醫院相繼選址落戶。

高效、綠色的「雄安質量」得益於對區塊鏈、物聯網、人工智能等尖端技術的嫻熟運用。雄安新區從建設之初即是規劃一張圖、建設監管一張網的全城智慧化，分析人士指出，這種「數字孿生城市」的建設有望開啟內地智慧城市的新一輪升級。值得注意的是，雄安城市計算（超算雲）中心將在今年完工，屆時「智慧雄安」建設將更上一層樓。

北方經濟創新發展動力

1960年代，日本受美國矽谷啟發，在東京附近的築波規劃建設科學城，緩解東京人口和交通壓力，同時為科技創新提供良好環境。與築波、矽谷相比，雄安不僅要疏解北京的單位、人口和產業，打造全國科技創新中心，還要完備現代化的智慧城市功能。

換言之，雄安既要成為北方經濟創新發展的動力源泉，也將成為未來內地城市建設的標杆。觀察人士指出，目前雄安是政府導向型發展，未來則需形成自己的「造血機制」。雄安提出不搞土地財政，要實現自我造血，要向全球新城新區借鑑建設經驗，向長三角、珠三角的城市學習市場化改革和創新發展經驗，還要探索自己的一套路子。

去年9月，《河北雄安新區條例》正式實施。一方面明確了雄安新區行使國家和省賦予的省級經濟社會管理權限；另一方面，將鼓勵改革創新上升為法規，使雄安有更大改革探索空間。據了解，雄安新區正加快制定相關政策以聚人才；此外，將創新土地、投融資等體制機制，佈局一批國家級創新平台，在數字人民幣應用、智慧交通建設、智慧氣象建設、量子通訊應用等方面，雄安正努力成為全國樣板。

文：鍾鳴九