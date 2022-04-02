倘塔利班回應各方關切 華：外交承認將水到渠成

盼堅定態度打擊恐怖主義

中新社昨報道，王毅說，外交承認是阿富汗臨時政府重點關切，也是國際社會普遍關心的問題。阿臨時政府成立以來，在穩局施政方面作了不少努力，取得一定成果。希望阿臨時政府早日完成角色轉變，在推動民族和解、更加包容建政、保障婦女兒童就業和教育權利等方面取得更多進展，尤其在打擊恐怖主義方面採更堅定態度，拿出更多可視性成果。他說相信這些得到回應後，對阿富汗政府的外交承認將會水到渠成。

其間，在屯溪另舉行阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。中國外交部發言人趙立堅昨透露，會議由中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇大使主持，俄、美、巴基斯坦阿富汗問題特別代表參加，四方圍繞阿富汗當前形勢，以及如何加強涉阿協作深入交換意見，並同阿富汗臨時政府代表對話。

趙立堅稱，四方還呼籲阿各方通過實質性對話談判，實現民族和解，推動未來政治架構基礎更加廣泛，更加包容和團結。會議又要求有關方面採取更多可視舉措，兌現反恐承諾，瓦解消滅所有類型恐怖組織；又鼓勵各方通過經貿投資、互聯互通、基礎設施建設等方式，幫助阿富汗實現經濟自立。