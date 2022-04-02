倘塔利班回應各方關切 華：外交承認將水到渠成

【明報專訊】第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會日前在安徽屯溪召開，國務委員兼外長王毅會後被問到中方是否考慮外交承認阿富汗塔利班臨時政府時表示，相信隨着各方關切得到更有力回應，對阿富汗政府的外交承認將是一個水到渠成的事情。
盼堅定態度打擊恐怖主義
中新社昨報道，王毅說，外交承認是阿富汗臨時政府重點關切，也是國際社會普遍關心的問題。阿臨時政府成立以來，在穩局施政方面作了不少努力，取得一定成果。希望阿臨時政府早日完成角色轉變，在推動民族和解、更加包容建政、保障婦女兒童就業和教育權利等方面取得更多進展，尤其在打擊恐怖主義方面採更堅定態度，拿出更多可視性成果。他說相信這些得到回應後，對阿富汗政府的外交承認將會水到渠成。
其間，在屯溪另舉行阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。中國外交部發言人趙立堅昨透露，會議由中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇大使主持，俄、美、巴基斯坦阿富汗問題特別代表參加，四方圍繞阿富汗當前形勢，以及如何加強涉阿協作深入交換意見，並同阿富汗臨時政府代表對話。
趙立堅稱，四方還呼籲阿各方通過實質性對話談判，實現民族和解，推動未來政治架構基礎更加廣泛，更加包容和團結。會議又要求有關方面採取更多可視舉措，兌現反恐承諾，瓦解消滅所有類型恐怖組織；又鼓勵各方通過經貿投資、互聯互通、基礎設施建設等方式，幫助阿富汗實現經濟自立。