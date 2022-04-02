中歐峰會 習：盼歐奉行自主對華政策 學者：雙方要求重啟人權對話 為過往問題「解套」

新華社報道，習近平昨晚與米歇爾（Charles Michel）、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤時表示，當前新冠疫情尚在蔓延，世界經濟復蘇艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情况下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

習近平強調，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。希望歐方奉行自主的對華政策，同中方一道推動中歐關係行穩致遠。

歐願深化經貿投資能源合作

米歇爾和馮德萊恩表示，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展對華關係。當前國際形勢下，歐中加強對話合作非常重要。歐方重申堅持「一個中國」原則，期待同中方坦誠交流；願同中方持續深化經貿、投資、能源、綠色發展等各領域合作，共同應對新冠疫情、氣候變化、生物多樣性保護等全球性挑戰。歐方願為中方成功舉辦《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議提供支持合作。

報道稱雙方領導人認為，此次會見開誠布公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。

倡現有對話機制加強政策協調

當日下午，李克強在人民大會堂與米歇爾、馮德萊恩會晤時表示，中方建議雙方依託現有對話機制，在疫情防控、應對氣候變化、數字經濟等領域加強政策協調，打造合作新亮點。共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復蘇。同時希望中歐堅持雙向開放，不斷擴大市場準入，維護公平競爭，推動貿易和投資自由化便利化。也希望歐方為中企在歐投資提供良好營商環境。

中歐對上一次峰會是2020年，當時雙方達成投資協定，但在2021年5月因新疆人權問題雙方相互制裁，歐洲議會凍結協定的審議。後來中歐關係又因立陶宛問題和俄烏局勢而面臨挑戰，令峰會一再推遲。中國人民大學歐洲問題專家王義桅教授對本報表示，對此今次峰會提出了三個「防止」，防止立陶宛問題、防止歐洲議會問題及防止烏克蘭問題綁架中歐關係。

分析：推進中歐投資協議

王義桅說，峰會要求啟動人權對話，就是為過往的問題「解套」，同時推進中歐投資協議，合作解決烏克蘭問題、人道主義災難問題。另外雙方還同意歐洲安全架構不要該熱點問題擴散、蔓延，標本兼治歐洲安全問題。「中歐當今世界兩大確定力量，雙邊關係確定了，定會為世界注入更多信心和活力。」

王義桅表示，從官方新聞稿看，中歐領導人會晤比中美領導人會晤的氣氛要好，雙方的表述都有記錄；相反習拜上月18日通話時，官方新聞稿中就沒收錄美國總統拜登警告中國的話語。

明報記者

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