中歐峰會 習：盼歐奉行自主對華政策 學者：雙方要求重啟人權對話 為過往問題「解套」

【明報專訊】延宕一年半，一年一度的中歐峰會昨日以視像方式舉行。國家主席習近平、總理李克強分別與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩會談。習近平指出，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，共同推動中歐關係行穩致遠。內地專家表示，這次峰會達成多項成果，包括合作解決烏克蘭問題，要啟動人權對話，向前推進中歐投資協定。
新華社報道，習近平昨晚與米歇爾（Charles Michel）、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤時表示，當前新冠疫情尚在蔓延，世界經濟復蘇艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情况下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。
習近平強調，去年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。希望歐方奉行自主的對華政策，同中方一道推動中歐關係行穩致遠。
歐願深化經貿投資能源合作
米歇爾和馮德萊恩表示，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展對華關係。當前國際形勢下，歐中加強對話合作非常重要。歐方重申堅持「一個中國」原則，期待同中方坦誠交流；願同中方持續深化經貿、投資、能源、綠色發展等各領域合作，共同應對新冠疫情、氣候變化、生物多樣性保護等全球性挑戰。歐方願為中方成功舉辦《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議提供支持合作。
報道稱雙方領導人認為，此次會見開誠布公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。
倡現有對話機制加強政策協調
當日下午，李克強在人民大會堂與米歇爾、馮德萊恩會晤時表示，中方建議雙方依託現有對話機制，在疫情防控、應對氣候變化、數字經濟等領域加強政策協調，打造合作新亮點。共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復蘇。同時希望中歐堅持雙向開放，不斷擴大市場準入，維護公平競爭，推動貿易和投資自由化便利化。也希望歐方為中企在歐投資提供良好營商環境。
中歐對上一次峰會是2020年，當時雙方達成投資協定，但在2021年5月因新疆人權問題雙方相互制裁，歐洲議會凍結協定的審議。後來中歐關係又因立陶宛問題和俄烏局勢而面臨挑戰，令峰會一再推遲。中國人民大學歐洲問題專家王義桅教授對本報表示，對此今次峰會提出了三個「防止」，防止立陶宛問題、防止歐洲議會問題及防止烏克蘭問題綁架中歐關係。
分析：推進中歐投資協議
王義桅說，峰會要求啟動人權對話，就是為過往的問題「解套」，同時推進中歐投資協議，合作解決烏克蘭問題、人道主義災難問題。另外雙方還同意歐洲安全架構不要該熱點問題擴散、蔓延，標本兼治歐洲安全問題。「中歐當今世界兩大確定力量，雙邊關係確定了，定會為世界注入更多信心和活力。」
王義桅表示，從官方新聞稿看，中歐領導人會晤比中美領導人會晤的氣氛要好，雙方的表述都有記錄；相反習拜上月18日通話時，官方新聞稿中就沒收錄美國總統拜登警告中國的話語。
明報記者
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676