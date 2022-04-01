東航空難初步調查 30日內完成報告

新華社報道，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤昨在新聞發布會上表示，事故發生後，經全力開展應急處置工作，7天完成兩部黑盒搜尋，8天完成全部遇難旅客身分鑑定和DNA比對。3月30日，蒐集到4.9萬件飛機殘骸及碎片，正開展清理工作。目前兩個黑盒數據正在解碼，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後將向公眾公布。

習促盡快查明 追究直接責任者

政治局常委會昨召開會議，聽取東航空難應急處置情况匯報。習近平表示，發展決不能以犧牲安全為代價。因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的責任，對相關領導也要嚴肅追責問責。

東航墜毁事故造成機上132人全部遇難，日前自稱是江蘇南京市民的網友在藤縣政府官網留言，詢問是否在飛機失事地點建紀念碑，並「願意捐獻一個月工作（資）支持」。藤縣政府3月30日回覆稱，會向上級反映，待調查結果出來，由上級黨委、政府和遇難乘客家屬商議後再作部署。

另《南方日報》報道，就飛機和遇難者的保險理賠工作正在進行。中國銀保監會表示，在事故發生後，相關保險公司根據客戶報案情况開展保險理賠工作，目前有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款，金額合計1485萬元（人民幣，下同）。財產保險方面，截至3月29日，承保飛機機身的人保財險、太保財險、平安財險、國壽財險合計向東航預付保險賠款1.16億元。