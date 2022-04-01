澳籍記者泄密案開審 駐華大使入庭被拒

外交部：案涉國家秘密 不公開審

成蕾被拘留超過19個月後受審，大批外媒昨晨前往法院採訪，警方封鎖法院北入口附近的區域，檢查記者身分證後要求他們離開。路透社報道，傅關漢要求入庭旁聽，但被法院以案件涉及國家機密，不公開審理為由拒絕。傅關漢在法院外向傳媒稱，事件令人深感關切、不滿和遺憾，「我們對一個秘密（審判）程序的正當性完全沒有信心」。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）3月26日曾發聲明稱，已要求中方根據兩國領事協議，准許澳洲官員參加成蕾案聽審。

中國外交部發言人汪文斌昨說，案件正在審理，法院將擇期宣判，根據相關規定，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。他指出法院不公開審理正當合法，無可指摘。

現年46歲的成蕾在湖南出生，幼年隨家人移居澳洲，2012年起在CGTN工作，2020年8月被中國當局拘留，2021年2月被正式逮捕。