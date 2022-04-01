參加孫力軍團伙 傅政華雙開 「結交多名政治騙子」 紀監委指政治品行卑劣

中央紀委國家監委在通稿中稱，經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」；長期違規攜帶槍支；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

中央紀委國家監委又指摘傅政華無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多個單位和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

傅為正部級 資歷級別高於孫力軍

傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。

傅政華生於1955年3月，河北灤縣人，2010年，升任北京市公安局長，同年5月指揮查封著名的天上人間、名門夜宴等4家娛樂場所。據官方簡歷，傅政華在2013年8月已擔任公安部副部長，2015年3月明確為正部長級；2018年3月，傅調任司法部部長、黨組副書記，2020年5月轉任全國政協社會和法制委員會副主任。孫力軍則是在2008年起由上海進入公安部，2018年3月任公安部副部長，並在2020年4月19日落馬。無論資歷級別，孫力軍均不如傅政華。

去年10月2日傅政華落馬後，10月8日，全國第二批政法隊伍教育整頓工作推進會點名提到孫力軍、傅政華，隨後政法系統召開多次會議，將「肅清孫力軍等人流毒影響」列為「重中之重」。今年1月中旬，央視播出反腐專題片《零容忍》，暗示傅政華案的調查進展表明，他可能涉及孫力軍政治團伙。該片對孫力軍政治團伙案的表述是「十九大以來最嚴重的案件之一」。