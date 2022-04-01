王毅：反對域外國在阿富汗搞地緣爭奪

籲鄰國支持阿汗富自立自強

新華社報道，王毅宣讀習近平書面致辭後代表中方發言，表示阿富汗正處在由亂及治的關鍵時期，半年多來，阿臨時政府為穩定局勢、改善民生、保障人權作出努力，取得一定成果；建議鄰國支持阿走出一條自立自強之路；讓「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，實現阿民族和解和國內團結；鼓勵支持阿廣泛包容建政、溫和穩健施政，堅持睦鄰友好，保障包括各民族和婦女兒童在內全體阿人民的基本權利。

促美無條件歸還國家資產

王毅另指出，向阿提供人道援助是當務之急，稱願推動支持阿融入地區經濟格局，參與地區協同發展；尊重阿臨時政府接受外援的主導地位，反對人道援助政治化；敦促美方作為阿困局始作俑者負起首要責任，停止單邊制裁，無條件歸還阿國家資產；推動阿方從源頭上肅清恐怖主義，堅決打擊包括「伊斯蘭國」、「東伊運」等極端恐怖組織，確保阿不再成為恐怖勢力庇護所、滋生地和擴散源；標本兼治解決難民和毒品問題。

從外交部網站披露王毅代表與會各方作總結時提到的八方面共識來看，他上述的多項主張均成為會議共識。