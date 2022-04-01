美媒：美向華解釋 對俄制裁所涉範圍

【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭，美國和西方國家隨即制裁俄。有美國官員透露，美國最近曾與中國商務部駐華盛頓大使館的代表就對俄經濟制裁作討論，向中方闡明美國制裁所涉範圍，其中包括如對俄出口產品中美國成分佔總值25%以上，須首先獲得美方許可證，以免違反制裁令。
「美國之音」報道，此外，美商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）周二在一次電話會議上說，他們為中國公司舉辦了一場解釋活動。他說，即使是外國製造的、也沒有美國內容的產品，如該產品基於美國的軟件或技術，也可能受制裁。
上周五（3月25日），美國聯邦通訊委員會（FCC）將中國電信美洲公司和中國移動美國子公司，與俄羅斯電腦安全公司卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）一道，列入對美國家安全構成威脅的通訊設備和服務商名單。中國商務部新聞發言人束珏婷昨表示，美方泛化國家安全概念，在缺乏事實依據的情况下，限制中企產品和服務市場准入，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤，停止將經貿問題政治化。中方將採取必要措施，維護中企合法權益。
中國對等限制美官員簽證
美國國務卿布林肯3月21日宣布將對侵犯人權的中國官員作簽證限制。中國外交部發言人汪文斌昨亦宣布，根據中國《反外國制裁法》，決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。