美媒：美向華解釋 對俄制裁所涉範圍

「美國之音」報道，此外，美商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）周二在一次電話會議上說，他們為中國公司舉辦了一場解釋活動。他說，即使是外國製造的、也沒有美國內容的產品，如該產品基於美國的軟件或技術，也可能受制裁。

上周五（3月25日），美國聯邦通訊委員會（FCC）將中國電信美洲公司和中國移動美國子公司，與俄羅斯電腦安全公司卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）一道，列入對美國家安全構成威脅的通訊設備和服務商名單。中國商務部新聞發言人束珏婷昨表示，美方泛化國家安全概念，在缺乏事實依據的情况下，限制中企產品和服務市場准入，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤，停止將經貿問題政治化。中方將採取必要措施，維護中企合法權益。

中國對等限制美官員簽證

美國國務卿布林肯3月21日宣布將對侵犯人權的中國官員作簽證限制。中國外交部發言人汪文斌昨亦宣布，根據中國《反外國制裁法》，決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。