戴琪：對華關稅未收效 美應刺激國內生產

美國政治新聞網站Politico報道，戴琪出席眾議院籌款委員會聽證會時並沒有提出任何懲罰中國的新的貿易做法，只是重申現有的工具無法達此目的。戴琪表示，美國的戰略必須擴大，不僅施壓迫使中國改變，還要能夠強力捍衛美國的價值觀和經濟利益不受中國不公平經濟政策和行為傷害。

戴琪又表示，與中國進一步對話的大門依然敞開，呼籲美國在挑戰北京行為的同時，也要通過國內投資支持美國的公司競爭。「要確保我們的工業競爭力，我們就必須發展出新的國內工具，保護我們的經濟利益，作出戰略性的經濟投資。」

中美經貿團隊保持正常溝通

對此，中國商務部新聞發言人束珏婷昨表示，美國作為世貿組織成員，是以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本着相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定發展。不過她又稱，目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

而對於美國商務部周一表示，將調查中國太陽能生產商是否通過在越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨這4個東南亞國家開展業務，來非法規避太陽能關稅的問題，束玨婷稱，該決定遭到美國業界的普遍反對，認為將嚴重損害美光伏發電項目建設，直接影響美光伏業近90%的就業，同時還會破壞美應對氣候變化所作的努力。「希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護全球光伏產業鏈供應鏈穩定。」