白車拒借出AED 長者哮喘失救

微博博主「Regene_53408」上載影片，顯示一名女子正追着急救車，急切地喊着「你們借一下、借一下！已經沒呼吸心跳了！你們快點！」，車上穿白色保護衣的男子沒理會，並關上車窗；哮喘患者最終失救。浦東衛健委昨發布調查通報，稱該急救車正執行另一住戶的急救任務，出於先將車上患者送往醫院的考慮，醫生沒同意出借。

涉事醫生停職 衛健委：悲痛

衛健委表示，對患者離世「深表悲痛」，對急救醫生經驗不足、處置不當未能及時出借AED「深為抱歉」，並已作出停職處理。市衛健委主任鄔驚雷昨指出，120急救中心承受着巨大運行壓力，即使急救車增幅近50%，工作量是原先的3倍，仍不能滿足所有患者需要，個別人員經驗不足，應急處置能力不夠，將加強培訓，提高急救處理能力。

封控期間各種亂象不斷，「搶購菜品」成為上海普通居民生活的日常；部分洗腎、化療患者及孕婦，在醫療資源大量用於抗疫的情况下，難以得到醫治，微博上有大量求助信息的帖文。還有方艙醫院內的居民上傳影片，稱方艙設施不足，「廁所沒有水，大小便一塌糊塗，沒地方洗臉」。

市政府秘書長馬春雷昨承認，對Omicron變種認識不足，應對感染者大幅增長情况的準備不夠充分，「一些防控措施執行和落實不到位」，部分封控地區群眾生活保障不夠周到，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進」。

（新冠疫情）