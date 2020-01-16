1600萬人浦西封城 浦東續封控 上海「全域靜態管理」 當局公開信「沒有過不去的坎」

目前處於封「半城」的上海，前日（30日）單日個案首現下降，新增5653宗陽性，其中5298宗為無症狀感染，而浦東新區個案達2207宗。前晚舉行的全市領導幹部大會，以視像方式連線全市所有街鎮，共3000多人參加。市委書記李強表示，現正處於疫情防控「最吃勁、最關鍵」的階段，要採取「全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺」等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，盡早實現社會面清零。

原今晨解封 浦東改3區管理

「全域靜態管理」是否意味着「全城靜止」？周一開始封控的浦東多區，按規劃今日凌晨解封。根據昨晚消息，浦東今日凌晨5時起，將按封控區、管控區、防範區分區分類管理。其中有感染者的小區為封控區，要求14日封閉，「足不出戶、服務上門」；封控區所在街鎮，劃為管控區，落實「人不出小區」和7天社區健康管理。這兩區以外的防範區，則落實「嚴格限制人員聚集」，非必要不出門、倡導居家辦公，「不跨行政區流動」，其間亦要做核酸檢測。

這項規定以「街道清零」為標準，即「一個街道（鄉級行政區）有，封所有小區」。不少上海居民反映，浦東地區「存在沒有陽性個案的街道嗎？」「到底有哪一個小區能在4月1日準時解封？相當於今日開始，幾乎全上海都處於封控」。亦有浦東居民說，收到指示「不允許復工，復工時間待上級通知」。隨後有消息稱浦東轄下12個街道24個鎮有陽性個案，將繼續封控。

浦西公共交通全停 居民已儲糧

據上海發布，早前封控的浦東、浦南地區部分線路，亦將繼續維持封站停運。至於今日開始封控的浦西，地鐵、巴士等公共交通將全面暫停。比起浦東只有數小時準備，浦西多了5天時間準備封城。不少居民早已儲糧，有些小區已由政府派發蔬菜食品。

市委市政府昨日致信全體上海市民，表示深知疫情和防控措施給正常生活帶來不便，「對大家的理解、支持和付出，政府致以崇高敬意和衷心感謝」。信中指出，在以總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，全市人民心往一處想、勁往一處使，「就沒有過不去的坎」。

《環球時報》前總編胡錫進表示，上海今天「非常斷然地亡羊補牢」，是為挽救危局迫不得已的，無論大多數上海人還是全國大多數，「都不會接受上海成為第二個香港」。中央援上海防控專家組成員、北京大學公共衛生學院研究員劉玨則在人民日報健康App呼籲，給上海一點寬容和理解。

在3月28日浦東封城後，上海兩大機場仍保持運行，但飛機停航加劇。據「飛常準」App，本周二浦東機場僅開7個國內航班，取消472個航班。近一周（3月24日至30日），虹橋機場日均取消八成國內航班；虹橋、浦東兩機場前日國內航班取消率分別達87.3%和99.7%。昨日、前日浦東機場僅有14、21個國際航班。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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