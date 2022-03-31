半封城第二日 6000宗新高

綜合「澎湃新聞」、「上觀新聞」等報道，浦東、浦南等區周一起封控至周五，當局動員1.7萬名工作人員，設置6,300個採樣點，至今完成910萬人核酸檢測。上海市衛健委一級巡視員吳乾渝昨表示，在浦西區域的非重點區域，抗原篩查篩查了1,087萬人，均發現一定數量的檢測結果異常人員。

重點消毒10人群聚集場所

隨着感染者劇增，上海醫療衛生系統承受巨大壓力。上海正改建、興建新一批臨時集中隔離點，包括上海新國際展覽中心、迪士尼毗鄰區、寶山吳松國際郵輪碼頭客運樓等都在興建一批大型隔離點，可收治數萬人。

另從昨日起，上海將開展為期一個月的重點區域環境消毒專項行動，聚焦10個人群聚集的重點場所，包括辦公樓宇、建築工地、公共場所、交通工具等。在鄰近上海的蘇州昆山市，為防止疫情擴散，對部分道路臨時管控，涵蓋多個通往上海的高速公路、一般道路。

全國疫情方面，內地新增8,655宗新冠病毒本地個案，其中7,090宗無症狀感染。吉林省亦有超過2,100宗病例，其餘個案遍佈山東、河北和黑龍江等地，廣東省有16宗。

「撲殺疫戶動物」惹議 河北叫停

在河北，網絡熱傳一份廊坊市安次區前日（29日）下發的紅頭文件，要求全面徹底撲殺陽性患者戶內豢養的動物，不過公布不足一日就被叫停。安次區農業農村局辦公室昨回應「澎湃新聞」稱，該局確實已接到上述通知，但尚未執行。安次區防控辦昨日其後發聲明，表示廣大熱心市民提醒建議，經認真研究，發現此項政策確有不妥之處，已將該通知收回，並停止實施。

（新冠疫情）