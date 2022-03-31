醫院當人球 滬陽性翁4日無洗腎亡 封控管理再釀悲劇 家屬轟「已明確告知要洗腎」

過去一周上海病例急增，多區都做核酸檢測。昨日一名病人家屬在社交平台發公開信表示，家住浦東新區、77歲的退休軍醫沈瑞根，因糖尿病、腎衰竭需要洗腎治療，每日需要服用藥物續命，惟因「浦東新區疫情封控管理處置不當，使一個尚能自主行動的老人家在55個小時內慘死」。

家屬指出，沈瑞根上周六（26日）由83歲老伴陪同進入復旦大學附屬浦東醫院，下午4時做了兩次核酸檢測呈陽性，當晚10時被送入發燒門診隔離區，陪同者被要求回家，沈伯的隨身藥物用完。翌日院方通知醫院不接受陽性病人洗腎，要安排轉院，但救護車超出負荷，未被安排上。

醫院無通知離世 家屬致電始悉

到了周一（28日）上午，沈瑞根被安排入住上海君愛康復醫院隔離，在院期間卻沒有醫護人員問診、照顧。下午接獲通知，陽性病人可以轉到周浦醫院洗腎，但周浦醫院以人太多為由，不允許病人再過去，沈瑞根此時已4天未洗腎。當晚9時他嘔吐昏迷，才被送去周浦醫院急診。周二上午，家屬致電醫院才得知，沈因長期未洗腎造成心肌衰竭，當晚9時52分死亡。

家屬質疑，他們被明確告知需要洗腎者要去周浦醫院，結果被轉去只有一間醫務室的君愛康復醫院，「是誰，用怎樣的標準，來認定需要做血透的重症病人在這裏被照顧？」沈伯當晚病逝，院方為何沒有與其家屬聯繫？

從3月1日上海出現首宗本土確診至今，未有死亡病例。不過因疫「就醫難」的問題，則非首次演變為悲劇。早前上海市東方醫院護士周盛妮哮喘病發，但遭其任職的醫院拒收，之後被送往其他醫院後不治。

近日在微博上，不少家屬在「上海抗疫求助超話」發文救助，稱因疫情封控，部分醫院暫停收治化療病人，希望當局立刻安排救治。帖文都寫上病患的現居地址、電話等個人資料。

大規模檢測 抽走醫院大批人手

自上海近期大規模檢測後，醫院抽走大批人手抗疫。「財新網」曾報道，「此輪疫情開始以後，人力耗用到了極限」，浦東新區基層醫院一名醫生表示，2月底前，醫院有三成人員負責抗疫。不過目前幾乎全部投入抗疫。醫院工作重心也發生了轉移，開始承擔輕症和無症狀感染者收治工作。醫院已收治100至150名感染者，總共3位醫生、3位護士輪班照護。

（新冠疫情）