央視隔一年復播NBA 場數將減

中央電視台是NBA在中國的獨家轉播商。2019年香港爆發「反修例」運動，時任休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）在Twitter聲援香港，央視其後先暫停轉播火箭隊賽事。NBA總裁肖華（Adam Silver）表示支持莫雷的「言論自由」，央視隨即在10月暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播。2020年10月9日，央視宣布復播NBA。翌日CCTV-5轉播了NBA在2019至20年賽季總決賽第五場。不過，在2020年12月NBA新賽季拉開帷幕後，央視未轉播過一場NBA比賽。

據悉此次央視復播NBA，將是計劃整體恢復播放。但場次不會像以前直播那樣密集，而且基本是主持人單人解說，不會邀嘉賓參與。除了央視，內地球迷可在騰訊觀看NBA，咪咕視頻2021年2月亦取得NBA版權。

簡達今夏訪台 籲別讓台成烏克蘭

另外，多次在新疆問題上批評中國的土耳其裔的NBA球員簡達（Enes Kanter Freedom），表示將於今年夏天訪台，並計劃舉辦大型籃球營，邀請台灣總統蔡英文參加，他呼籲各界盡一切努力，別讓台灣變成下個烏克蘭。「美國之音」引述簡達稱，訪台確切日期尚無定案，正積極與台灣方面溝通。簡達又說，他不希望台灣發生類似烏克蘭的情况，「台灣屬於台灣人民」，「沒有任何人可以將台灣從你們手上奪走」。