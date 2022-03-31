王毅：中俄關係經受住國際新考驗 兩國同意擴大合作應對挑戰 拉夫羅夫通報俄烏談判情况

中美俄巴基斯坦代表商阿富汗問題

綜合央視、新華社、俄羅斯衛星網報道，此次外長會由中方主辦，旨在進一步凝聚鄰國在阿富汗問題上的共識，商討下階段共同推動阿富汗局勢向穩、支持幫助阿富汗人民的「鄰國方案」，向國際社會傳遞「鄰國聲音」。巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克6國外長或代表將出席會議。隨後在安徽屯溪還將召開「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話，邀請阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席，印尼和卡塔爾外長將作為來賓受邀與會。此外，其間還將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議，美國、俄羅斯、巴基斯坦3國阿富汗問題特別代表將出席。

今次是拉夫羅夫在俄軍侵烏後首次訪華，引發關注。與王毅會晤時，拉夫羅夫通報俄烏談判情况，表示俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏和談，並同國際社會保持溝通。王毅說，當前形勢下，中方支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫，支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。王毅表示，從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本着相互尊重和安全不可分割原則，回應各方的合理安全關切，通過對話談判構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

中國外交部網站消息，王毅在會晤中又表示，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，「推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進」。拉夫羅夫亦表示，願同中方一道，持續加強高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。

對於中俄的合作，中國外交部發言人汪文斌昨在記者會被追問合作的內容，是否包括軍事合作等時表示，作為安理會的常任理事國，中俄始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國原則基礎上發展雙邊關係，雙方將繼續踐行真正的多邊主義，致力於推動世界多極化和國際關係民主化。

王稱極限制裁使形勢更複雜

此前，王毅在29日視像會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），也談到俄烏局勢。王毅說，極限制裁只會導致互相傷害，使形勢更加複雜，矛盾更加激化。當日，中國常駐聯合國副代表戴兵在安理會審議烏克蘭人道問題時指出，全方位、無差別制裁將帶來新的人道問題。他表示，戰事爆發後，歐美對俄羅斯作出多項制裁。戴兵說，不斷升級的全方位、無差別制裁已經並將進一步衝擊全球能源、糧食、經貿、金融市場，影響許多民眾正常生活，帶來新的人道問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676