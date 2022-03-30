上海封城 21措施為企業紓困 嚴格禁足不得散步放狗 航拍監控

增逾4400個案

上海疫情個案數目仍在增長，前日新增4477宗個案，其中4381宗屬無症狀感染。目前上海正以黃浦江為界，將城市一分為二，分兩次完成全民核酸檢測。第一批的浦東、浦南及毗鄰區域在周一封控，將於4月1日解封。按要求，封控區內的小區封閉管理，人員和車輛只進不出。

不過封控第一天，因有取菜、取快遞、核酸檢測和散步等需求，很多封控小區仍有一定數量的活動。據財新網報道，「封半城」的第二日，浦東新區、奉賢區、崇明區、松江區發布告知書，要求嚴格落實「足不出戶」措施，所有人不得擅自走出家門到地下車庫、露天區域等戶外空間，包括散步運動、放狗、吸煙等。

浦東一小區居民稱，疫情防控檢查組會用航拍監控。多名浦東居民也反映，昨日下午天空出現多趟直升機低空巡航，每個樓棟下面有志願者站崗，倒垃圾及取菜工作都由志願者代行。

減稅免租 幫扶企業

為穩定經濟，昨日上海印發「上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」，包括加大「減稅費」力度，重點對象是中小微企業和個體工商戶，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得額，超過100萬元（人民幣，下同）但不超過300萬元的部分，再減半徵收企業所得稅。初步估算，可為全市行業和企業減負1400億。另外，承租國有房屋的小微企業和個體工商戶，免除3個月租金。

支持困難行業恢復發展的措施包括，引導電商、外賣等互聯網平台進一步下調餐飲、住宿等受疫情影響的服務業服務費。在金融上，引導金融機構加大普惠小微貸款投放力度，優先支持困難行業特別是小微企業和民營企業。

措施還提到「支持新冠疫苗和治療藥物進口」，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備。

上海銀保監局官網亦發布消息，推進「無縫續貸」，降低中小微企業融資成本，實現貸款到期和續貸的無縫對接。即按常規，企業貸款到期需要償還的，遇上疫情突發情况，資金無法周轉，可以簽訂續貸合同，先不用還本金。

（綜合報道）

（新冠疫情）